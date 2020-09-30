Fenerbahçe'de kale, savunma ve orta alan, Galatasaray derbisi ile rüştünü ispatlarken, kanatlar ve ileri uçta ise arayışlar sürüyor. Derbinin ilk 11'inde ileri uçta sahaya sürülen Deniz, Thiam, Valencia üçlüsü, uyum sorunu yaşarken, ikinci yarıda Erol Bulut, Ferdi ve Samatta ikilisini oyuna aldı.

Ancak forvet hattı yine beklenen performansı veremedi. Bu durumu masaya yatıran genç teknik adamın, henüz fizik olarak hazır olmayan Valencia'yı kulübeye çekmesi, yerine de Samatta'yı ilk kez 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.