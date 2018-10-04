Hollandalı teknik adam, Rize maçındaki kötü futbolun ardından beklenen neşteri vuruyor. Phillip Cocu, bu sezon ilk kez Beşiktaş ve Rize maçlarında aynı kadroyu tercih etmişti. Ancak bu akşam ciddi bir rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Gelir gelmez kaleyi devralan Harun Tekin’in bugün kulübede oturması ve kaptan Volkan Demirel’in eldivenleri giymesi bekleniyor. Performansıyla tartışılan savunma hattında da Şener ve Reyes’in yerine İsla ile Skrtel görev yapmaya hazırlanıyor.

Topal&Aatif’a kesik

Rize mücadelesinde pas hataları ve top kayıplarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mehmet Topal da yerini Eljif Elmas’a bırakacak. Hücumda hiçbir varlık gösteremeyen Aatif de kesik yiyecek bir diğer isim. Ligde 7 maçın 4’ünde süre bile alamayan, sadece Kayseri karşısında 11’de sahaya çıkan ve Dinamo Zagreb maçında kadroya bile giremeyen Mathieu Valubena’nın da özlemi bu akşam son buluyor. Cocu, Fransız yıldıza bir kez daha şans vermeyi planlıyor.

Yusuf Dursun