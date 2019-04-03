Fenerbahçe'de sezon sonunda 12 tane oyuncunun sözleşmesi bitiyor. 12 kişinin arasında Fransız yıldız Valbuena da bulunuyor. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına bir maç kaldı. Bu sezon 24 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, bir maçta daha forma giyerse, mevcut şartlarda sözleşmesi bir daha uzayacak. Yıllık 3 milyon euronun üzerinde kazanan Valbuena’nın bu ücreti, maaş skalasının üzerinde duruyor.

MAAŞI TUZLU GELDİ

Teknik Direktör Ersun Yanal ise tecrübeli orta saha ile ilgili net bir karar vermiş değil. Yönetim ise Yanal’ın kararını bekliyor. Öte yandan Valbuena’ya, Yunan ekibi Olympiakos talip oldu. Yunan basınındaki haberlere göre: Yunan temsilcisi sezon sonunda yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat 34 yaşındaki Fransız yıldızın maaşı ve Sarı-Lacivertli yönetiminin değişen tavrından dolayı kararsız kaldılar.

Kaynak: Akşam