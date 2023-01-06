Turkish Airlines EuroLeague'in 17. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, zorlu Zalgiris Kaunas deplasmanında sahne aldı. Fenerbahçe Beko, maçtan 86-66 mağlup ayrılırken sarı-lacivertlilerdeki büyük düşüş devam etti. Mücadele sonrası Itoudis sert konuştu.





ANTETOKOUNMPO'DAN MÜTHİŞ SMAÇ

Fenerbahçe Beko, yaşanan sakatlık sorunları ve kötü gidişat sonrası kadrosunu güçlendirmek adına değerli bir transfere imza atmıştı. NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan Kostas Antetokounmpo takıma katıldı. Mücadelenin başında Kostas'ın müthiş smacı Fenerbahçe adına maçın en iyi hareketlerinden biriydi.





İNANILMAZ DÜŞÜŞ

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e ilk 10 maçının 9'unu kazanarak başlamıştı. Sonrasında sakatlık sorunlarının da etkisiyle son 7 maçta 1 galibiyet alınabildi. Saha fark etmeksizin 5 maçlık mağlubiyet serisi varken iç sahada da son 3 karşılaşma kaybedilmiş durumda.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta Panathinaikos deplasmanına konuk olacak. Ligde 1 maç aradan sonra kazanarak toplam 9. galibiyetini alan Zalgiris ise Virtus Bologna deplasmanında sahne alacak.





BOOKER 10 SAYI ATTI

Fenerbahçe Beko’da Devin Booker 10 sayı, 4 ribaund; Johnathan Motley 8 sayı, 5 ribaund; Carsen Edwards 8 sayı, 1 asistle mücadele etti. Zalgiris Kaunas’ta Edgaras Ulanovas 10 sayı, 5 ribaund; Ignas Brazdeikis 17 sayı, 3 ribaund; Tomas Dimsa 14 sayı, 2 ribaund; Laurynas Birutis 13 sayı, 4 ribaund, 2 asistle oynadı.









'YENİLGİ ŞEKLİMİZ UTANÇ VERİCİ'

Başantrenörü Dimitris Itoudis, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Itoudis; “Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım, ayrıca Zalgiris‘i de aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ederim. Taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Ne yazık ki bizim için yeni yıl çok kötü başladı. Bugün Zalgiris bizden çok daha fazla mücadele etti, ayrıca üçlük yüzdeleri de bizden daha iyiydi. Umuyorum Keenan Evans’ın ciddi bir sakatlığı yoktur ama Evans’ın sakatlığından sonra maç tamamen değişti, Zalgiris reaksiyon göstererek çok daha agresif bir basketbol oynamaya başladı. Bizim için artık dönüp aynaya bakma vakti geldi, Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulübü ve 30 milyon taraftarı temsil ediyoruz. Bugün maçı kaybediş şeklimiz utanç verici." ifadelerini kullandı.

Zalgiris’te Evans’ın sakatlanması bizim oyun planımızı etkilemedi çünkü Lukas Lekavicius da çok önemli bir oyuncu. Herkesin gördüğü üzere bugün maçı 20 sayıyla kaybettik, ayrıca maçın çok büyük bölümünde çift haneli farkla gerideydik. Asistlerde rakibimize 15’e 13’lük bir üstünlük sağlasak da Zalgiris her oyuncusundan bireysel katkı aldı. Ayrıca ikinci şans sayılarında da fark yarattılar. Bizim Zalgiris’e göre topu daha çok paylaşmış olmamıza rağmen onlar 86 sayı attı, biz ise sadece 66’da kaldık. Sonuç olarak maç planımızda herhangi bir değişiklik olmadı ama Evans’ın sakatlığı rakibimize ekstra bir motivasyon sağladı.





'OYUNCULAR BASKETBOL OYNAMAYI UNUTTU'

Son 1 aydır sezon başındaki enerji seviyemizin çok uzağındayız, yine de çok çalışmaya ve inanmaya devam etmeliyiz. Bu tür mağlubiyet serileri basketbolda olabiliyor, sezon başındaki enerji seviyesine yeniden ulaşmalıyız. Bu oyuncular bir anda basketbol oynamayı unutmadılar, kötü gidişatın önüne geçeceğiz.”







