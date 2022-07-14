Fenerbahçe , sezona Devler Ligi’nde oynayacağı 2. ön eleme turuyla başlayacak. Rakip, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Dinamo Kiev. Takımlar, bu eşleşmede kullanacakları 25 kişilik oyuncu listesini bu geceye kadar UEFA’ya bildirecek. Jorge Jesus’u zor bir seçim süreci bekliyor. Geçen sezon özellikle İsmail Kartal yönetimi devraldıktan sonra birçok oyuncu formunu yükseltti. Diğer yandan takıma yeni katılan isimler var. Bruma, Lincoln, Emre Mor, Joshua King ve Willian Arao’nun UEFA listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir diğer yeni transfer Tiago Çukur’un durumu ise belirsiz.

Gustavo liste dışı kalabilir

Hazırlıklar başladığında belki de hiçbir Fenerbahçe taraftarının kadroda yer alacağını düşünmediği İsmail Yüksek, kamp döneminin yıldızı oldu. Jorge Jesus’un, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun müthiş çıkışını ödüllendirip listeye eklemesi son derece muhtemel. Novak, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak ile Udinese’ye satılması muhtemel Tisserand ve bölgesine birçok transfer yapılan Dimitris Pelkas’ın durumu belirsiz. Lemos, Gustavo, Meyer, Berisha ve Samatta’nın listede olması ise zor görünüyor.









Yeri garanti olanlar

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Arda Güler, Diego Rossi, Bruma, Emre Mor, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.

Durumu belirsiz olanlar

Filip Novak, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, Tiago Çukur.

Listeye girmesi zor olanlar

Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Max Meyer, Mergim Berisha, Mbwana Samatta.







