Fenerbahçe'nin Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda başladı. Genel kurula Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyeleri katıldı. Tüzük tadiline ilişkin son seçimli genel kurula katılanların yüzde 10’u yani 2 bin 342 kişinin yeterliliği aranıyor.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, tüzük tadil ile ilgili ilk 1 saatte 1400 kişinin katılım gösterdiğini ve yeterli sayının tamamlanması için beklediklerini ifade etti.

Her yapıda olduğu gibi Fenerbahçe’de de bir anayasa olduğunu dile getiren Fethi Pekin, Bu tüzüğün de gelecekteki Fenerbahçe’ye uyması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Mevcut tüzük çerçevesinde yürütmeye başladığımızda mevcudun birbirini tekrar eden bir yapıda olduğunu gördük. Bunun yanında fiilen uygulamaya çalıştığımızla tüzüğümüz arasında farklılıklar olduğunu gördük. Ayrıca kulüp organlarının birbiri ile olan ilişkilerinin daha açık ve net bir şekilde tanımlanması ve kurulların daha aktif çalışmasını sağlamak için tedbirlerin alınması kulüp içindeki denetim mekanizmasının daha etkin ve bağımsız hale getirilmesi için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüzüğün mali konularına ilişkin konularını bugün yapılan olağanüstü genel kurulda değiştirmeyi istiyoruz. Olağan üste genel kurul ile genel kurula katılacak üyelerimizin onayına sunmak istiyoruz’’ dedi.

Mustafa AKIN – Kaan ÜLKER - İSTANBUL,(DHA)