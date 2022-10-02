Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, bu akşam Fenerbahçe ile eski takımına karşı Vodafone Park'ta sahaya çıkacak. Transfer döneminin son günlerinde SarıLacivertliler'e katılan Batshuayi'nin, derbide nasıl bir performans göstereceği şimdiden büyük bir merak konusu...





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Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev önünde çıkan Batshuayi, oyuna sonradan girmiş ve son dakikada 2-1'lik zaferi getiren golü atmıştı. Milli arada ülkesi Belçika ile 2-1 kazanılan Galler maçında 1 asist ve 1 golle oynayan 28 yaşındaki forvet, oldukça formda bir şekilde Siyah-Beyazlılar'a karşı mücadele edecek. Batshuayi, Valencia ile birlikte de Kanarya'nın en önemli iki gol silahından biri olacak.