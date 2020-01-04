Fenerbahçe’nin Belek Kampı, bir anlamda yaraların sarılma kampı olacak. Kanarya’da 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından Rize’deki 2-1’lik deplasman galibiyeti, suların durulmasını sağlamış, takım da yarıştan kopmamıştı.

Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, basınla hafta içinde paylaşacağı çok şey olduğunu belirten Yanal, bu toplantıyı ertelemiş, Belek Kampı’nı işaret etmişti. Sarı-Lacivertli futbolcuları Belek’te yoğun bir kamp programı beklerken, teknik direktör Ersun Yanal’ın yapacağı açıklamalar da şimdiden merak konusu oldu.

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