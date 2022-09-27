Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus'un Beşiktaş derbisinde sahaya sürmesi beklenen forvet oyuncuları arasında Batshuayi ismi bir adım öne çıktı. Serdar Dursun'un Türk Milli Takımı'ndan moralsiz dönmesi, King'in henüz takımla çalışmalara katılmaması, tüm gözlerin Belçikalı'ya çevrilmesine yol açtı.

Dikkatleri çekti

Uluslar Ligi'nde formasını giydiği Belçika'nın Galler'i 2-1 yendiği maçta başrol oynayan Batshuayi, bir gol bir de asist yapmıştı. Formu ile dikkat çeken başarılı futbolcunun, eski takımı Beşiktaş'la oynanacak maçta ilk 11'de görev alması yüksek ihtimal.