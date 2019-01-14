Fenerbahçe’de sezon başındaki en büyük eleştiri yeni transferlerin takıma geç katılmasıydı. Devre arası transfer döneminde de durum değişmedi, teknik heyetin takviye istediği bölgelere ikinci yarının ilk maçına 8 gün kalmasına rağmen transfer yapılamadı. Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle planlanan takviyeleri yapamıyor. Maaşı yüksek olmaları nedeniyle yabancı futbolcular ayrılmamakta diretiyor. Yönetim, sezon başında yaşadıkları sorunları hala aşamadığı için hedeflenen oyunculara imza attırmayı henüz başaramadı.

Sportif direktör Damien Comolli transferde yine geç kaldı. Transferler için birçok isimle görüşen Fransız futbol adamı görüşmelerde sonuç alamadı ve devre arasına yönelik takviyeleri halen bitiremedi. Sadece stoper mevkiine Sadık Çiftpınar transfer edildi, ancak orta saha ve kanat forvet pozisyonlarına yapılmasını istenen takviyeler devre arası kampına yetiştirilemedi.

Teknik heyet, oyun felsefesine alışması için tüm transferlerin devre arası kampına yetiştirilmesini istiyordu. Yerli oyuncular ise kulüplerinin istediği yüksek bonservis bedelleri nedeniyle alınamıyor. Kulüplerinin gözden çıkardığı Tolgay Arslan ile Serdar Aziz’de de aynı sıkıntıyı yaşıyor.

Fenerbahçe sezon başında da transferde geç kalmış ve forvet transferi Şamipyonlar Ligi’nden elendikten sonra gerçekleşmişti.

Kaynak: Yeni Şafak