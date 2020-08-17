Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, transferde yeniden hareketli saatler yaşamak için artık geri sayıma geçti. Sarı-Lacivertliler, gündemindeki yıldızları, bu hafta içerisinde açıklayıp, onları da yarın başlayacak Topuk Yaylası Kampı’nda teknik direktör Erol Bulut’un takımına yetiştirmeye çalışacak. Trabzonspor’la sözleşmesini uzatmayan ve ailesinin de isteğiyle kariyerine İstanbul’da devam etmek isteyen Jose Sosa’nin tatili bitti. Sosa’nın, bugün ya da yarın İstanbul’a gelmesi ve menajeriyle birlikte son detayları görüşmesi bekleniyor.

Her konuda anlaşıldı

İspanya 2. Lig ekibi Las Palmas’tan transferi konusunda anlaşma sağlanan stoper Mauricio Lemos’un da Sosa gibi soluğu İstanbul’da alacağı gelen haberler arasında yer alıyor. 24 yaşındaki savunmacının transferi konusunda çok ufak pürüzler kaldığı bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan İtalyan ekibi Roma’da forma giyen ve her konuda anlaşma sağlanan Diego Perotti’nin de kulübüyle görüşerek, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala bonservisini alarak Kanarya’ya imza atması hedefleniyor.







