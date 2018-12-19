Sarı-Lacivertliler, tarihin en kötü sezonunda işleri tersine çevirmek için ara transfer dönemini sabırsızlıkla bekliyor.

Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından yönetimle ve Comolli ile yapılacak takviyeler konusunda planlamalara başladı. Fenerbahçe’nin transferde ‘olmazsa olmaz’ gözüyle baktığı takviyeler forvet, kanat, orta saha ve stoper.

İlk sırada Burak var

Golcü konusunda Burak Yılmaz listenin ilk sırasında. Kanat için Heerenveen’deki performansıyla Hollanda Ligi’nin asist kralı olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Erber Zeneli’nin ismi gündemde.

Manchester City’nin orta saha, sol bek ve sol kanatta görev yapabilen çok yönlü oyuncusu Zinchenko ile Chelsea’nin dünyaca ünlü yıldızı Cesc Fabregas da Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyor.

Çağlar kiralanabilir

Stoperde ise sezonda başında da gündeme gelen Barcelona’lı Vermaelen’in yanı sıra Leicester’dan Çağlar Söyüncü’nün kiralanması seçeneğinin masada olduğu kaydedildi. Damien Comolli ve scout ekibi bir de sağ bek arayışında. Bu bölgeye yapılacak takviye ‘acil’ görülmediği için, kulübün şartlarına uygun bir oyuncu bulunursa imza attırılacağı öğrenildi.

Öte yandan Comolli’nin Hollanda ekibi PSV’nin 27 yaşındaki stoperi İsimat-Mirin hakkında teknik direktör Ersun Yanal’a rapor verdiği gelen bilgiler arasında.