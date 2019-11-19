Fenerbahçe yönetimi iç transfer görüşmelerini hız kesmeden sürdürüyor. İlk olarak Nabil Dirar ile masaya oturan ve 2 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz cuma günü sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım için görüşmelerin startını verdi. Milli Takım'daki iki yıldızın menajerleri ile görüşüldü.

YURT DIŞINDAN TALİPLERİ VAR

Sarı-Lacıvertlı takımda 1.8 milyon Euro kazanan iki futbolcunun temsilcilerinin istediği rakam ile yönetimin teklif ettiği arasında fark olduğu, iki tarafın orta yolu bulma adına ilerleyen günlerde bir kez daha masaya oturmak için sözleştiği öğrenildi. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ozan Tufan'a yurt dışından tekliflerin olduğu biliniyor. İki futbolcunun da önceliğinin F.Bahçe olduğu, görüşmeler sonlanmadan başka kulüple masaya oturmayacakları da öğrenildi.

VEDAT-ELJİF KAPIŞMASI

Sezon başında F.Bahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas ile sarı-lacivertli takımın yeni golcüsü Vedat Muriqi, EURO 2020'ye gidebilmek için birbirleriyle kapışacak. Eljif'in takımı K. Makedonya ile Vedat'ın formasını giydiği Kosova, Uluslar Ligi play-off maçları üzerinden turnuvaya gitme hakkı kazanmaya çalışacak. Kazanan Gürcistan-Belarus galibi ile son maça çıkacak. (Sabah)