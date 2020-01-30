Ricardo Rodriguez ile ehr konuda anlaşma sağlandı.Ancak harcama limitindeki sorun aşılamadığı için, İsviçreli daha fazla beklemek istemedi ve Napoli’yi tercih etti. Fenerbahçe bunun üzerine diğer alternatif olan Dario Melnjak için kolları sıvadı. Hırvat futbolcu, Sarı- Lacivertliler’e gelmeye hazır. Yönetim, Rizespor ile orta yolu bulmaya çalışıyor. Karadeniz ekibinin de Alper Potuk’a talip olması, takası gündeme getirdi. Fenerbahçe, Mavi-Yeşilliler’e Alper ile Melnjak’ın takas edilmesini önerdi. Rize cephesi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat futbolcuyu bedavaya kaybetmektense, bu teklife sıcak bakabilir.

Özel görüşme yapılacak

Ancak İstanbul’dan ayrılmak istemeyen Alper Potuk’un da ikna edilmesi gerekecek. Eğer Rizespor’dan takasa olumlu yanıt gelirse, Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy Alper ile bizzat konuşacak. Dario Melnjak girişimlerinin sonuç vermemesi halinde, Sarı-Lacivertliler Simon Falette dışında transfer yapmayarak bu dönemi kapatabilir.