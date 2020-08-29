Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi geliyor. Yaptığı transferlerle şampiyonluk için iddialı olan sarı lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Enner Valencia transferlerini resmen açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin bir ismi daha kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Fransız gazeteci Manu Longon, sarı lacivertlilerde 2017-2018 sezonunda forma giyen ve daha sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a 10.5 milyon euro bonservisle gönderilen Brezilyalı on numara Giuliano'nun, Fenerbahçe'ye geri dönmek üzere olduğunu yazdı.

Suudi ekibi Al Nasr ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Giuliano, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 32 maça çıkıp 12 gol, 8 asistle oynadı.