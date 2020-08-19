Süper Lig’de şampiyonluk kadrosu kurmak için gaza sonuna kadar basan Fenerbahçe’de şov tüm hızıyla sürüyor… Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Novak’tan sonra Mame Thiam ile Jose Sosa’yı da bitiren Sarı-Lacivertliler, yeni yıldızları için de geri sayıma geçti… Geride bıraktığımız sezonu İtalya’nın Genoa takımından kiralık olarak Antalyaspor’da tamamlayan Sinan Gümüş’le, Kanarya’nın her konuda anlaştığı ve 3 yıllık bir sözleşmeye imzasını atacağı öğrenilmişti. Dün Sportif Direktör olması beklenen Emre Belözoğlu’nun, İstanbul’daki bir otelde Sinan’ın menajeri Ersin Akan ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Tarafların artık son detayları konuştukları belirtildi.

Forvet için düşünülüyor

Sinan’ın yanı sıra Vedat Muriç’in yüksek bir bonservis bedeliyle satılması kararını alan Kanarya’nın, forvet hattı için de son olarak Meksika’nın Tigres takımında oynayan ve bonservisi elinde olan Enner Valencia’da son aşamaya geldiği bilgisine ulaşıldı. Kariyerinde İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United ve Everton formaları giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu forvetle, 2 yıllık bir sözleşme yapılacağının konuşulduğu öğrenildi.

Yusuf Dursun





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