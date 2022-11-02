Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe , savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Lemos ülkesine dönebilir

Mauricio Lemos’un Fenerbahçe kariyeri bir türlü istediği gibi gitmedi. Jorge Jesus, Uruguaylı stopere bu sezon 5 resmi maçta şans verdi. Ancak Lemos, geniş kadro nedeniyle TFF’ye ve UEFA’ya bildirilen listenin dışında kaldı. Takımla antrenmanlarını sürdüren 26 yaşındaki savunmacıya ülkesinden Penarol talip oldu. Lemos’un Sarı- Lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kötü bir sezon geçiren ve şimdiden kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan Penarol’un, bir dönem Milli formayı da giyen stoperi mutlaka transfer etmek istediği belirtildi.









Emre Mor’un Milli hayali

Genç yaşta yıldızı parlayan, henüz 19’unda Milli formayı üstüne geçiren Emre Mor, ardından büyük bir düşüş yaşamıştı. Karagümrük’te kendini bulan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’de ise eski günlerine döneceğinin sinyallerini vermeye başladı. Emre, tarihi geri dönüşün yaşandığı Rennes maçında takımının son golünü atıp, İstanbulspor karşısında ise asist yaptı. Yıldız futbolcu, performansını hızla yükseltirken, gözünü yeniden Ay-Yıldızlı formaya dikti. 25 yaşındaki yıldız, Kuntz’un kendisini İskoçya ve Çekya maçlarının kadrosuna çağırmasını bekliyor.

Sakatlardan kötü haber

Sarı-Lacivertliler’de İsmail Yüksek ve Joshua King, sakatlıklarını atlatmış ve takıma dönmüştü. İki oyuncu da İstanbulspor maçında kadroya girdi, İsmail süre de aldı. Ancak sakatlıkları devam eden Luan Peres, Mert Hakan Yandaş ve Gustavo Henrique’nin son kontrollerinden güzel haber çıkmadı. 3 futbolcunun da Dünya Kupası için lige verilecek araya kadar sahalara dönmelerinin zor olduğu öğrenildi. Luan, Mert Hakan ve Gustavo’nun Dinamo Kiev, Sivas ve Giresun maçlarını kaçıracakları kaydedildi.

Dinamo Kiev için top başı

Fenerbahçe’de İstanbulspor mücadelesinin ardından Jorge Jesus’un takıma verdiği 1 günlük izin bitti. Sarı-Lacivertliler, grubu lider bitirmek için sahaya çıkacağı Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Jesus, öğrencilerine, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı. Portekizli teknik adam, idman sırasında sık sık futbolcularına uyarılarda bulundu. Fenerbahçe, bugün Samandıra’da son provayı yaptıktan sonra maçın oynanacağı Polonya’ya gidecek.

Batshuayi yeniden doğdu

Standard Liege altyapısından yetişen, kısa sürede Avrupa’nın devleri tarafından takibe alınan Belçikalı forvet önce Marsilya’ya, ardından Chelsea’ye transfer oldu. Ancak İngiliz ekibinde bir türlü kalıcı olamadı, sürekli kiralandı. Tam 4 farklı takıma gönderilen, geçen sezonu Beşiktaş ’ta geçiren Batshuayi için devamlı başka ekiplere gitmek, gelişiminin sekteye uğramasına neden oldu. Bu nedenle Fenerbahçe’nin transferini açıklaması, tartışma yaratmıştı. Ancak Jorge Jesus’un Batshuayi’de neden ısrar ettiği kısa sürede ortaya çıktı. 29 yaşındaki forvet de 11. maçında 8. golüne ulaştı. Adeta yeniden doğan Batshuayi ayrıca tam 5 yıl sonra ilk kez İstanbulspor karşısında hat-trick yaptı.

"2 stoperden biri sakatlanırsa ne yapacağımı bilmiyorum"

Teknik Direktör Jorge Jesus da, İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası, "Elimizde 2 stoper var sadece. Attila bugüne kadar tüm maçlarda oynadı, oyundan çıkmadı ve sakatlık sınırında oynuyor. Lige ara verildiğinde milli takıma gidecek ve sınırda oynamaya devam edecek. O normalin dışında bir sporcu. Fiziksel anlamda çok iyi, herhangi bir sakatlık yaşamadı. Onunda oynamaktan başka şansı yok. Orta saha ve ön bölgede çok fazla opsiyon var, rotasyon yapabiliyoruz ama arka bölge için aynı şeyi söyleyemem. Sakatlıkların ne zaman döneceğini tam net bilmiyoruz. 2 stoperden biri sakatlanırsa ne yapacağımı bilmiyorum, belki ben oynarım” ifadelerini kullanmıştı.









Kaan Ayhan gündeme gelmişti

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Sarı-lacivertli takım, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı gündemine almıştı.

Anlaşmaya varıldı iddiası

Todo Fichajes sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Sassuolo ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Satın alma opsiyonu 5-6 milyon Euro

Haberde, sezon sonunda milli futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 5 ila 6 milyon Euro arasında olduğu ifade edildi.

Bu sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon oynadığı 9 maçta 1 gol kaydetti. (Ajansspor)





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