Fenerbahçe milli arada transfer çalışmaları için mesaisini sıklaştırdı. Sarı-Lacivertliler, Ocak ayında yerli transferlere ağırlık verecek. Gündemdeki isimler de netleşmeye başladı. Kanarya, Süper Lig'de başırılı performans sergileyen Sivassporlu Emre Kılınç ve Antalyasporlu Nazım Sangare ile ilgileniyor. İki yıldızın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

COMOLLI GÖRÜŞECEK

Emre Kılınç, orta sahada Nazım ise savunmanın sağında görev alıyor. Fenerbahçe, gurbetçi yıldızları da takip ediyor. Schalke forması giyen forvet oyuncusu Ahmed Kutucu'nun yanı sıra milli takımda görev alan Fortuna Düsseldorf'un kanat forveti Kenan Karaman için bastırıyor.

F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin 4 yıldız için kulüpleriyle görüşme yapacağı bildirildi.

8 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİSTİ VAR

Genç golcü Ahmed Kutucu bu sezon Schalke formasıyla 8 maça çıktı. 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

19 yaşındaki golcü Ahmed Kutucu'nun Schalke ile olan sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Kaynak: Takvim