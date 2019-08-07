Fenerbahçe, savunma operasyonunda gaza bastı. Zanka ve Çağlar’da sona gelindi. Bu 2 isme ek olarak birçok alternatif de söz konusu...

Zanka'da tek pürüz kaldı

Mathias ‘Zanka’ Jorgensen transferinde sona gelindi. Oyuncuyla anlaşma tamam. Huddersfield ile yapılan pazarlıklarda ise tek bir pürüz kaldı. 3.5 milyon Euro’luk bonservis bedelinin ödeme takvimi... İngiliz ekibi, görüşmelerde paraşı peşin istedi. Daha sonra 3 taksit seçeneğini sundu. Fenerbahçe ise ödemeyi 1 yıla yayarak yapmanın hedefinde. Bu arada menacer Siewert, Huddersfield’ın Derby ile oynadığı ilk lig maçında Zanka’yı kadroya almadı.

Çağlar'da oynama şartı

Leicester, Harry Maguire’ı 80 milyon Pound gibi rekor bir bedelle sattı. Ancak yerine Lewis Dunk’ı alacakları için Çağlar Söyüncü’yü kiralık olarak gönderecekler. Fenerbahçe ile İngiliz ekibi arasında yapılan görüşmeler olumlu geçti. Ancak Leicester’ın önemli bir şartı var: Çağlar’a oynama garantisi verilmesi. Sarı-Lacivertliler bu konuda kararı Ersun Yanal’a bıraktı. Yanal, ‘Tamam’ derse, sözleşmeye sezonda 25 ya da 30 maça çıkar maddesi eklenerek Çağlar kiralanabilir.

Kjaer’de sorun Monchi

Sevilla’nın dünyaca ünlü sportif direktörü, pazarlıklarda Comolli’yi yordu. İspanyol ekibi Simon Kjaer’i kesin olarak gönderecek ancak buna rağmen Monchi, işi sıkı tutuyor. Sevilla, Danimarkalı oyuncuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe’ye, “Bonservisiyle verelim” ısrarında bulunuyor. Bu nedenle görüşmeler tıkanmış durumda. Kjaer, Sarı- Lacivertliler’e geri dönmek istese de şimdilik Monchi geri adım atmadı. Fenerbahçe cephesi her şeye rağmen görüşmeleri sürdürüyor.

Skrtel ve Gomez yedekte

Fenerbahçe’nin istediği anda bitireceği stoper transferi Martin Skrtel. ancak Ersun Yanal bu konuda tereddütlü. Slovak savunmacının yaz boyunca takımla çalışmamış olması, en büyük soru işareti. Bu nedenle Yanal, Skrtel’i son çare olarak görüyor. Sarı- Lacivertliler’in gündemindeki diğer isim ise Sevilla’nın bir başka stoperi Sergi Gomez. İspanyol stoper de savunmaya yapılan takviyeler sonrası Kjaer gibi gözden çıkartıldı. Fenerbahçe, Kjaer kiralama konusunda başarılı olamazsa Gomez için aynı teklifi yapabilir.

Bu haberi de okudular Vedat Muriç: Kadıköy’e çıkmak için sabırsızlanıyorum