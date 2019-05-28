Sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe’de yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. İç ve dış transferde hamleler yakın zamanda gelecek. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sona eren isimlerden Martin Skrtel ile anlaşma zemini aranıyor. Bonservisi elinde olan Slovak futbolcunun bir yıl daha kalması için yönetim teklif yapsa da bu öneri geri çevrildi.

Sözleşmesi devam eden Volkan Demirel içinse Başkan Ali Koç’un kararı bekleniyor. Neustadter, Valbuena, Slimani, Benzia ve Ayew’in dışında sözleşmesi devam eden Frey de takımdan ayrılacak.

Çaykur Rizespor ile yapılan görüşmelerin ardından Vedat Muriqi’nin transferinin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.

Sözleşmesi sona eren bir diğer isim Roberto Soldado’nun durumu ise henüz belirsiz.

(Milliyet)