Fenerbahçe'de transfer sıkıntısı baş gösterdi. Sezon başında sportif direktör Damien Comolli öncülüğünde yapılan transferlerde isabet tutturulamaması endişe yaratıyor. Sezon başında büyük umutlarla getirilen bazı isimlerin hem kötü performansı hem de sezon bitmeden gönderilmesi göz önüne çıktı.

Damien Comolli'nin beklentiklerinin yüksek olduğu savunma oyuncusu Diego Reyes'in kısa sürede vasatın altına düşmesi ve devre arasında İspanya'nın Leganes takımına kiralanması ilk örnek oldu. Yine forvet hattına beklentilerle alınan Islam Slimani'nin yarattığı hayal kırıklığı sonrası, ligde sadece

1 golde kalması diğer örnek oldu. Ayrıca Slimani için kulübü Leicester ile kiralık sözleşmenin iptal edilmesi için yapılan çabalar da ekstra sıkıntı oluşturdu.

Mevcut kadroda devam eden diğer kiralık futbolcu Andre Ayew ve Yassine Benzia da taraftarların tepkisini çekiyor. Ligde ilk isabetli şutunu 19. haftada Yeni Malatyaspor karşısında bulabilen Benzia, skorda sorun oluşturdu.

Sadece 4 gol

Andre Ayew de sadece 4 gol atarken, bunların hepsi Kadıköy'de geldi. Deplasmanda katkı sunamayan Ganalı da camiada istenmeyen isimlerin başında geliyor.

(Milliyet)