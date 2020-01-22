Gelişmeleri yakından takip eden Ricardo Rodriguez cephesi, cumaya kadar süre verdi. Falette ise son derece moralsiz.

Rodriguez'in sabrı taşıyor

İsviçreli sol bek, Fenerbahçe’ye transfer olmak için Lyon ve Watford’un ardından son olarak PSV’nin teklifini elinin tersiyle itti. Ricardo Rodriguez, bir süre Fenerbahçe ile Milan’ın anlaşmasını bekledi. Kulüpler el sıkıştı. Yıldız futbolcu artık İstanbul’a davet beklese de bir türlü istediği mesaj gelmedi. Ali Koç’un harcama limitleriyle ilgili olarak, “Tahkim Kurulu’ndan istediğimiz cevap gelmezse, transfer yapamayız” sözleri, Rodriguez cephesinde soğuk duş etkisi yarattı. İsviçreli’nin menaceri Gianluca Di Domenico, Sarı- Lacivertliler’e, “Daha fazla bekleyemeyiz. Transfer döneminin sonuna yaklaştık. Oyuncum ortada kalmak istemiyor. Cuma gününe kadar bu iş çözülmezse, diğer takımlarla anlaşma masasına otururuz” mesajını gönderdi. Perşembe günkü Tahkim Kurulu toplantısından karar çıkmazsa, Rodriguez, PSV’ye ‘evet’ diyebilir.

Samandıra'nın mutsuzu Falette

Fenerbahçe’nin ocak ayındaki tek transferi Simon Falette oldu. Gineli savunmacı 8 Ocak’ta İstanbul’a geldi. Ardından takımın Belek Kampı’na katıldı. Ancak aradan geçen 14 günlük süreye rağmen yönetim, Falette’in lisansını çıkartamadı. Bu nedenle 27 yaşındaki oyuncu kupadaki Kayserispor maçları ile ligdeki Gaziantepspor karşılaşmasında kadroya alınamadı. Harcama limiti sorununa takılan Simon Falette’in umutlu bekleyişi, yerini mutsuzluğa bıraktı. Gineli futbolcu, Samandıra’da takımla birlikte çalışmalarını sürdürse de son derece moralsiz. Frankfurt’ta bulamadığı forma şansını Fenerbahçe’de bulmak için büyük umutlarla Sarı-Lacivertliler’e imza atan başarılı stoper, Alman ekibine geri dönme endişesini yaşıyor. Ersun Yanal ve arkadaşları Falette’e moral vermeye çalışsa da yaşanan gelişmeler 27 yaşındaki oyuncuyu fazlasıyla endişelendirdi.

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