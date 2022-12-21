Fenerbahçe ’de devre arası için transfer hazırlıkları devam ederken özellikle savunmadaki sayısal eksikliğin giderilmesi üzerinde duruluyor. Sarı-Lacivertliler’in bir stoper almasına kesin gözle bakılırken takımın en istikrarlı ve en dikkat çeken isimlerinin başında gelen yıldız futbolcuya ise dudak uçuklatan teklifler gelmeye devam ediyor.





Devler ilgileniyor, astronomik rakamlar öneriliyor

Sezon başından bu yana adı Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Leicester ve West Ham United gibi takımlarla anılan, 20 milyon Euro üzeri teklifler aldığı konuşulan yıldız için karar verildi. Performansıyla göz dolduran genç futbolcu geleceği hakkında şimdilik net bir talepte bulunmazken konuyu tamamen yönetime bırakmış gözüküyor.





Kim Min Jae...

Teknik direktör Jorge Jesus da Macar stoper için net tavrını koydu. Lige girerken Kim Min Jae’nin satılmasını istemediğini vurgulayan Portekizli teknik adamın, Ocak’ta Szalai için gelen önerilere ise şimdiden kapıları kapadığı öğrenildi. “Szalai’yi devre arasında satmam” diyen Jesus’un stopere de doğrudan takıma katkı sağlayabilecek bir takviye konusunda ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.

İstikrar abidesi

Sürekli yaptığı rotasyonlarla dikkat çeken Jorge Jesus’un vazgeçmediği tek isim Szalai oldu. Takımda en çok şans verdiği oyuncu olan Macar stoper, daha sezonun ilk yarısı bile tamamlanmamışken Sarı-Lacivertliler’in 25 resmi maçında da forma giydi. Ayrıca Macaristan Milli Takımı’yla da 4 kez sahaya çıktı. 24 yaşındaki savunmacı, Jesus’un en çok güvendiği isim olduğunu gösterdi.

İsmail Yüksek'e yeni sözleşme

Bu sezonki performansıyla Milli Takım ’a kadar yükselerek sezonun en büyük sürprizini yapan İsmail Yüksek için yönetim kolları sıvadı. İtalya’dan talipleri bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeni sözleşme teklif edileceği öğrenildi. Senelik 250 bin TL garanti ücret alan İsmail’e büyük bir zam yapılacağı kaydedildi. Başarılı futbolcunun 2025’te bitecek olan sözleşmesinin 2027’ye kadar uzatılması bekleniyor. Fenerbahçe’de çok mutlu olan İsmail Yüksek’in yeni kontratı imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak

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