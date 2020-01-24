Fenerbahçe, harcama limitinde henüz artıya geçemedi. Ancak eksi 20 milyon TL seviyelerine geldi. Bu hesaplamaya İnter'e gönderilen ve yarım sezonluk maaşından tasarruf edilen Moses dahil değil... Moses'ın yaklaşık 1.5 milyon Euro yarım sezonluk maliyeti olduğu düşünüldüğünde sıfıra oldukça yaklaşıldı.

Falette'e lisans çıkacak mı?

Falette'in lisansının çıkarılabilmesi için harcama limitinde artıya geçilmesi gerekiyor. Oyuncunun yarım sezonluk 400 bin Euro maaşının bulunduğu ve bu nedenle Moses dışında bir isim dahi gönderilirse Falette'in lisansının çıkarılabileceği ifade edildi.

Gidecekler ne durumda?

Miha Zajc konusunda Brescia ile anlaşma çok yakın. Bu yeni gelişmenin ardından Adil Rami, Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi isimlerin gönderilmesi yeniden gündeme gelebilir. Bu isimlerin yarım sezonluk maaşından kurtulması halinde Fenerbahçe sol bek alabilir.

Sol bek transferi olacak mı?

Yeteri kadar oyuncu gönderilirse, F.Bahçe transferinde sona yaklaştığı Milanlı Ricardo Rodriguez transferini de açıklayabilir. Bunun için 31 Ocak saat 18.00'e kadar vakti bulunuyor. Rodriguez transferi için sadece bir oyuncu göndermek yeterli olmayabilir. (Sabah)