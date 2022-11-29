Süper Lig ve Avrupa’da lider olarak Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe ’de transfer çalışmaları devam ediyor.





Joshua King sevinci

Joshua King, Dünya Kupası’nın ardından Fenerbahçe’nin en kritik isimlerinden biri olacak. Teknik Direktör Jesus’un en çok güvendiği oyuncuların başında gelen futbolcu, tam olarak hazır olmasa da ilk Kiev maçlarında sahaya sürülmüş, ona olan güven ortaya konulmuştu. King zamanla toparladı ve fizik kalitesini arttırınca önemli parçalardan biri haline geldi. Yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatan ve hazır hale gelen futbolcu, ligin ikinci bölümünde Jesus’un elini fazlasıyla rahatlatacak.

Altay ve Szalai takıma katıldı

Yeni dönem çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Fenerbahçe’de, Dünya Kupası arası sezon başındaki kamplar kadar ağır geçiyor. Teknik heyet, taktik ve kondisyon çalışmalarını artırırken, son çalışmalarda futbolcular bu yüklemeler sırasında oldukça yoruldu. Sarı-lacivertliler, oynayacakları hazırlık maçlarıyla da işin taktik yönünü güçlendirecek. Öte yandan dün Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenmana, milli takımlardan dönen Altay ve Szalai de katıldı.









Hedef stoper transferi

Sezonun kalan bölümünde olası bir stoper sakatlığında sıkıntı yaşamamak için harekete geçen Fenerbahçe hedefini belirlemişti.

Fenerbahçe Nino'nun peşini bırakmıyor

Sarı-Lacivertliler, sezon başında Nino için girişimlerde bulunmuştu. Ancak yaz aylarında Brezilya’da lig devam ettiği için Fluminense, kaptanına gelen teklifleri geri çevirdi. Fenerbahçe, ocak ayında stoper takviyesi yapmayı planlıyor ve 25 yaşındaki savunmacı yine listede. Nino konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Maaşına zam, 2027'ye kadar kontrat

Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2024’ün sonunda bitecek. Fluminense, Nino’ya 2027 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat teklif etti. Yeni mukavelede, başarılı oyuncunun senelik 1.3 milyon Euro olan maaşı da 1.8 milyon Euro’ya yükselecek.





Kaderine kendi karar verecek

Sambacı, bu teklife vereceği yanıtla kariyerini şekillendirecek. Nino’nun Avrupa’da kendisini denemek istediği yönünde haberler geliyordu.

Bonservisi de belli oldu

25 yaşındaki stoper eğer yeni sözleşmeyi kabul ederse, muhtemelen Avrupa defterini tamamen kapatarak uzun süre Fluminense’de kalmaya devam edecek. Ancak Nino’nun yeni kontrat önerisini geri çevirmesi halinde Brezilya ekibinin, yıldız stoperin satışına yeşil ışık yakacağı öne sürüldü. Fluminense’nin başarılı savunmacı için kapıyı 7 milyon Euro’dan açması bekleniyor.



