Fenerbahçe'de transfer için kaleye aday Asmir Begovic

Fenerbahçe transfer haberi... Mame Thiam transferi doğrultusunda Kasımpaşa’ya gönderilecek olan Harun Tekin’in yerine Fenerbahçe de kaleci arayışlarına hemen başladı.

18 Ağustos 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de transfer için kaleye aday Asmir Begovic

Kanarya’nın gündeminde Menemenspor kalecisi Selmani ile Bosna Hersek Milli Takımı’nın file bekçisi Asmir Begovic bulunuyor. Teknik direktör Erol Bulut, Altay Bayındır’ın yanına tecrübeli ve yabancı bir kaleci istiyor. Bu yüzden Selmani’nin, Begovic karşısında ikinci planda olduğu belirtildi. Bonservisi İngiltere Premier Lig’de küme düşen Bournemouth’da olan 33 yaşındaki oyuncunun, Kanarya’ya gelmeye sıcak baktığı ve bonservisini eline alarak transferi kolaylaştırmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı.

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