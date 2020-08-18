Kanarya’nın gündeminde Menemenspor kalecisi Selmani ile Bosna Hersek Milli Takımı’nın file bekçisi Asmir Begovic bulunuyor. Teknik direktör Erol Bulut, Altay Bayındır’ın yanına tecrübeli ve yabancı bir kaleci istiyor. Bu yüzden Selmani’nin, Begovic karşısında ikinci planda olduğu belirtildi. Bonservisi İngiltere Premier Lig’de küme düşen Bournemouth’da olan 33 yaşındaki oyuncunun, Kanarya’ya gelmeye sıcak baktığı ve bonservisini eline alarak transferi kolaylaştırmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı.