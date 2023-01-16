Fenerbahçe , 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ’nde Çaykur Rizespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

İşte öncelikli hedef

Bir yandan saha içine odaklanan Kanarya diğer taraftan da kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı 3.7 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet hattına bir takviye yapmayı planlayan ve Haji Wright'ı öncelikli hedefi belirleyen Kanarya, Antalyaspor'a yaptığı öneriyi artırma kararı aldı. Kulüpler anlaşamazsa rota gündemdeki diğer iki isme dönecek.





7.5 milyon Euro...

Forvet için arayışlarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, uzun bir süredir Antalyaspor forması giyen Haji Wright için çalışmalarını sürdürüyordu. Akdeniz ekibi, ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Kanarya ise 5 milyon Euro olan öneriyi, 7.5 milyon Euro'ya çıkardı. Ayrıca bu bonservis bedelinin yanında; takas için de oyuncular gündemde. Sarı-Lacivertli yönetimin, bu teklifin üzerine çıkmayacağı belirtildi. Jorge Jesus'un da bu sezon 17 maçta rakip fileleri 11 kez sallayan tecrübeli futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği öğrenildi.

Alternatifler Morelos ve Dembele

Eğer Wright için Kırmızı-Beyazlı kulüp ile anlaşma sağlanamazsa rota bu kez alternatif isimlere dönecek. İlk hedef ise İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın formasını giyen Alfredo Morelos... Kolombiyalı oyuncunun, kontratının sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Fenerbahçe'nin eli bir hayli güçlü. Hedefteki bir diğer isim de Fransız ekibi Lyon'da görev yapan Moussa Dembele... Taraftarın, 'Defol' pankartı açtığı 26 yaşındaki golcü için Galatasaray da devrede.

Valencia'ya, Güney Amerika'dan talipler

Attığı 15 golle Fenerbahçe’nin en skorer ismi olan Enner Valencia’ya Güney Amerika’dan talipler çıkmaya devam ediyor. Arjantin devi River Plate’in ardından Brezilya ekibi Internacional de devreye girdi. Tecrübeli forvetin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi henüz yenilenmedi. Ancak Internacional’in Valencia’yı hemen kadrosuna katmak istediği ve bunun için Fenerbahçe’ye bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Rossi'ye de ilgi Brezilya'dan

Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle birçok ismin performansı artarken haliyle kulübe teklifler de geliyor. Yoğun ilginin olduğu isimlerden biri de Diego Rossi... Uruguaylı kanat oyuncusuna da Güney Amerika ekipleri yakın ilgi gösterirken son olarak Flamengo'nun, başarılı oyuncuyu takip ettiği kaydedildi. Brezilya ekibinin yakın zamanda resmi olarak Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.





Sezon başında kendi istemişti...

Transferde hareketli günler geçiren Kanarya'da hem yabancı kontenjanını açmak hem de mali açıdan rahatlamak adına gönderilecek isimler de oldukça önem arz ediyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında kendi isteğiyle Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'den vazgeçebileceği kaydedildi. Son oynanan Gaziantep FK maçında kadroya giremeyen Brezilyalı stoperle yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında.

Zajc da standartı yakalayamadı

Fenerbahçe'nin inişli-çıkışlı oyuncusu Miha Zajc da bu listede. Jorge Jesus'un hiçbir zaman as adamlarından biri olamayan Sloven oyuncu için de gelecek tüm teklifler değerlendirilecek. 28 yaşındaki futbolcunun durumunu bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor da yakından takip ediyordu. Sözleşme feshi gibi bir durumda Zajc için iki dev de devreye girebilir.

Galatasaray'la kapıştılar ama...

2020-2021 sezonunda Antalyaspor'dan 1.75 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nazım Sangare de Sarı-Lacivertli kariyerinde bir türlü sakatlıklardan başını kurtaramadı. 28 yaşındaki oyuncu için o dönem ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği transfer yarışı kazanan Fenerbahçe tecrübeli isimden pek faydalanamadı. Sakatlığını yavaş yavaş atlatan Nazım'ı da Jesus gelecek planlamasında düşünmüyor. Deneyimli sağ bekin özellikle Haji Wright transferi sürecinde eski kulübü Antalyaspor'a takasta verilmesi gündemde.





Lisansı askıya alınanlar da yolcu

Yine sezon başında Jorge Jesus'un bizzat istediği isimlerin başında gelen Bruma'nın sürpriz bir şekilde yabancı sorunu nedeniyle lisansı çıkarılmamıştı. Sezonun ilk bölümünde forma giyemeyen Portekizli futbolcu için de kulüp aranıyor. Bruma'nın, kiralandığı Hollanda ekibi PSV'ye dönmesi de ihtimaller dahilinde. Bruma'yla birlikte Mauricio Lemos'un da ismi kadroya yazılmamıştı. Sezon başında kulüp bulunamayan Uruguaylı stoperin gönderilmesi için Başkan Ali Koç ve ekibi formül arıyor.

Yeni transferlere harcanacak

Kanarya bu isimlerle yolları ayırarak ciddi bir bütçe açmayı planlıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerin gönderilmesi durumunda yaklaşık olarak 6-7 milyon Euro'luk bir maaş yükünden kurtulması bekleniyor. Valencia ve Rossi'yle ilk etapta yolların ayrılması düşünülmese de gelecek olası yüksek tekliflerin de değerlendirilebileceği biliniyor. Bu kaynağın da yeni transferler için kullanılması hedefleniyor.



