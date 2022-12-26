Süper Lig’de ara transfer dönemi 12 Ocak’ta açılacak ancak Fenerbahçe ’de çalışmalar yoğun bir şekilde başladı. Bu sene şampiyonluk hasretini bitirmeye kararlı olan Kanarya hazırlıklarını bu yönde sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus'un eksik bölgelere düşündüğü transferlere göre bir liste oluşturuldu. Fenerbahçe yönetimi bu liste doğrultusunda harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu...





İLK TAKVİYE SAMET

Stoper hattı içi dört bir koldan yoğun mesai harcanırken Sarı-Lacivertliler’de ilk imzanın Adana Demirspor’un Milli stoperi Samet Akaydın’dan gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkanlar düzeyinde transfer görüşmeleri son derece olumlu ilerliyor. Galatasaray 'ın da gündeminde yer alan Samet için Akdeniz ekibinin başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Samet ile ilgilendiğini ifade etmişti.





GÖZLER POLONYA'DA

Hücum hattına da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe’de gündem forvet transferi. Fenerbahçe'nin forvet transferi için bir iddia da Polonya basınından gelmişti. Çıkan haberlerde; Szymon Wlodarczyk şimdiden 'Yeni Lewandowski' olarak anılıyor. Polonya ekibi Gornik Zabrze'de forma giyiyor. Henüz 19 yaşında ve Fenerbahçe'nin radarına girmiş durumda" ifadelerine yer verilmişti. Genç oyuncu için henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

ALTAY BAYINDIR ŞOKU

Fenerbahçe yönetimi ile maaş konusunda anlaşamayan milli eldiven, İtalyan kulübünden garanti isteyip beklemeye geçti. Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek Altay Bayındır gelecek planlarına başladı. Milli eldiven için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen İnter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetimle maaş konusunda bir türlü anlaşamayan Altay, 25 milyon TL istemiş ama bu talep kabul görmemişti. İtalyan ekibinin kaleci adayları arasında Bournemouth forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı Neto ile M.Gladbach'ın kalesini koruyan 34 yaşındaki Yann Sommer de yer alıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır, bu hafta içinde F.Bahçe'ye imza atmazsa, 1 Ocak itibarıyla istediği takımla anlaşma hakkını elde edecek ve bonservissiz gidebilecek.





FENERBAHÇE GELECEĞİN SOL BEKİNİ ALIYOR

Fenerbahçe'nin Atletico Minerio'nun 21 yaşındaki sol beki Rubenis Antonio Dias'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. 21 yaşında ve 1.78 boyunda olan Rubens'in kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının Aralık ayında sona erecek.

Piyasa değeri 4 milyon Euro civarında olan oyuncuyu uygun fiyata almak almak için önemli bir şansa sahip olan Fenerbahçe'nin futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği ve olumlu bir görüşme yaptığı kaydedildi. Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Rubens ile anlaşma durumu olması halinde kulübü ile de bonservis pazarlığı yapılacak. Rubens, bu sezon 43 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. 1.78 boyundaki solak yıldız, güçlü fiziğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.





HÜCUMDAKİ SIKINTI ÇÖZÜLECEK

Bu nedenle de rota asıl hedef olan Vincent Aboubakar'a döndü. Özellikle yönetim kanadının, Kamerunlu forveti mutlaka takıma kazandırmak istediği öğrenildi. Trabzonspor yenilgisi sonrası, hücumda yaşanan sıkıntı nedeniyle Aboubakar ismi daha sık telaffuz edilmeye başlandı. Sarı-Lacivertliler, oyuncu cephesiyle prensip anlaşmasına vardı. Al-Nassr ile işi bitirmek için ise Suudi ekibinin Cristiano Ronaldo’ya imza attırmasını bekliyor.

ÖNCELİK KİRALAMA

Portekizli süper yıldızın transferinin tamamlanmasının ardından Al-Nassr‘ın, Aboubakar’ın ayrılığına onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe’nin hedefi, tecrübeli oyuncuyu, belli sayıda maç sayısına ulaştıktan sonra aktif hale gelecek satın alma opsiyonuyla kiralamak. Ancak Al-Nassr’ın uygun bir bedel talep etmesi halinde Aboubakar’ın bonservisi de alınabilir.



