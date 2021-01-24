Devre arasında Mesut Özil bombasının yanı sıra savunmayı da güçlendirmekte kararlı olan Fenerbahçe, Apollon'dan aldığı Attila Szalai'nin yanı sıra bu bölgeye bir transfer daha yapmak istiyor. Defansın göbeğinde halihazırda görev yapmakta olan Tisserand, Sadık, Serdar Aziz ve Lemos'tan bir türlü istenen verimi alamayan Sarı- Lacivertliler'in hedefindeki isimler; Club Brugge'dan Simon Deli ve Alanyaspor'dan Steven Caulker... Fildişi Sahilli 29 yaşındaki Deli'nin kontratı, 2022'de sona eriyor. 29 yaşındaki İngiliz oyuncu Caulker’in ise sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Ligi iyi biliyor...

Caulker, kontratının bitmesinin yanı sıra sezon başında Kanarya tarafından istenen ve ligi de iyi bilen oyuncuların başında geliyor. Ayrıca İngiliz stoper, Erol Bulut'un Alanya'dan eski öğrencisi. Fildişi Sahilli Deli de, tıpkı Caulker gibi fizikli ve oldukça sağlam bir oyuncu. Kanarya, her iki ismin kulüpleriyle de pazarlıkları sürdürüyor.

Yusuf Dursun