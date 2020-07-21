Fenerbahçe, taraftarının kâbuslar gördüğü son iki sezonu unutturmak için büyük oynamakta kararlı. Bu yolda önümüzdeki hafta dev bir adım atılacak. Mesut Özil'in menaceri Dr. Erkut Söğüt, bizzat Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a gelecek. Üzerinde uzlaşma sağlanan ilk isim Mainz'da yıldızı parlayan Erkan Eyibil. 10 numara pozisyonu ve her iki kanatta oynayabilen, Almanya U19 Milli Takımı’nda forma giyen 19 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda uzlaşma sağlandı.

2021 rüyası Mesut

Başkan Ali Koç ve Dr. Erkut Söğüt, Arsenal'deki sözleşmesinin son sezonuna giren Mesut Özil için de bir görüşme gerçekleştirecek. Mesut'un, ABD ile ilgili hedeflerini askıya alarak, Türkiye macerasına onay verdiği biliniyor. Başkanlık döneminin son yılında küskün Fenerbahçeliler'i tekrar heyecanlandırmak isteyen Koç'un, makul şartlarda Mesut'a 'Çubuklu' formayı giydirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fanatik Özel / Umut Eken







