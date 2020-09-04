Fenerbahçe'de transfer dönemi boyunca yeni gelen yıldızlar konuşuldu. Ancak peş peşe yapılan transferlerle kadro iyice şişti. Genç takımdan gelen oyuncuların dışında A takımda 32 futbolcu bulunuyor. Transfer sihirbazı Emre Belözoğlu, bu kez eldekileri göndermek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'de ilk etapta gözden çıkartılan oyuncular Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Allahyar ve Miha Zajc. Belözoğlu'nun, bu isimlerle bizzat görüşmeler gerçekleştirerek artık kadroda düşünülmediklerini, yeni kulüp bulmaları gerektiğini söyleyeceği kaydedildi. Emre, bu görüşmelerde Fenerbahçe'nin kendileri için belirlediği bonservis miktarını da açıklayacak. Bu isimlerden Allahyar kiralık olarak gönderilecek. Yakın zamanda Sarı-Lacivertliler'den peş peşe ayrılık haberleri gelmesi ihtimali yüksek.

Alpaslan'a karşılık Sadık ve 500 bin Euro

Her ne kadar son dönemde adı gündemden düşse de Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk'ten vazgeçmiş değil. Dirar'ı gözden çıkartan Sarı-Lacivertliler, sağ bekin yanı sıra stoper ve orta sahada da oynayabilen Alpaslan için yeniden girişimlerde bulunacak. Özellikle Emre Belözoğlu, Alpaslan'ın transferini çok istiyor. 27 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibine Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra 500 bin Euro teklif edileceği öğrenildi. Göztepe'nin tavrına göre teklif değiştirilebilir.

İlgili Haberler Son dakika | Fenerbahçe Burak Kapacak transferini bitirdi



