Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Nabil Dirar ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Fenerbahçe'de taraftarlar tarafından eleştirilen fakat kadronun vazgeçilmezleri arasında yer alan Nabil Dirar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ayrılığa hazırlanan yıldız futbolcuya Avrupa'dan sürpriz bir takım talip oldu.
Fenerbahçe, Nabil Dirar ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Belçika basınında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcu, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor.
Faslı futbolcu, daha önce formasını terlettiği Club Brugge ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.
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Gökhan Gönül'ün transferiyle beraber bek konusundaki sorununu çözen Fenerbahçe'nin, Dirar'ın ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi. Nabil Dirar, Fenerbahçe'de oynadığı süre zarfı boyunca 89 müsabakada rol alırken 8 gol 12 asist kaydetti.