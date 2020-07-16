Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, 6. transferine hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, eski oyuncusu Kenan Sipahi ile anlaşmaya vardı.

İspanya Ligi’nde Coosur Real Betis’te forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamıştı.

S Sport'tan Deniz Aksoy'un paylaştığı habere göre; taraflar arasındaki anlaşmanın 1 yıllık olması bekleniyor. Takımın başına Igor Kokoskov'u getiren sarı-lacivertliler, Edgaras Ulanovas, Dwshawn Pierre, Jonathan Hamilton, Danilo Barthel ve Lorenzo Brown'ı kadrosuna katmıştı.