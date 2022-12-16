Yeni sezona Jorge Jesus ile bomba gibi bir giriş yapan ve hem Süper Lig 'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarı ile adından oldukça söz ettiren Fenerbahçe , Dünya Kupası arası sonrasında kaldığı yerden şampiyonluk yarışına devam edecek. Süper Lig'de 14. haftanın sonrasında 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalara başladı.

JORGE JESUS LİSTEYİ VERDİ

Portekizli çalıştırıcı, şampiyonluk için kadrosundaki eksik olarak gördüğü bölgelere transfer yapması için Ali Koç ve yönetimine transfer listesini verdi. Gerçekleştirdiği analizler sonrasında yapılacak transferlerde öncelik savunma ve forvete olacak.

F.BAHÇE LUİS MURİEL İÇİN BASTIRIYOR

Fenerbahçe, forvet bölgesi için ana hedefini belirledi... Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Kolombiyalı forvet Luis Muriel transferinde artık son düzlüğe girdi. Akşam'da yer alan habere göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Muriel'in serbest kalacak olması nedeniyle maliyeti de yükselmiş durumda.

İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Muriel ile 3.5 senelik mukavele imzalayacağını ve 1.79 boyundaki oyuncunun toplam maliyetinin 15 milyon euro civarında olacağını belirtti. Futbolcunun senelik garanti maaş olarak 3 milyon euro kazanacağı belirtildi. İtalyan Serie A ekibi Atalanta'ya ise 5-6 milyon euro civarında bir bonservis ödeneceği konuşuluyor.

ROSSI'YE BİR TALİP DAHA

Fenerbahçe ile bu sezon iyi bir performans gösteren Uruguaylı yıldız Diego Rossi'ye transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Golcü futbolcuya son olarak İtalya'nın köklü kulübü talip oldu. Diego Rossi için Torine devrede. Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusuyla ilgileniyor.

İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye 6-7 milyon euro bandından bir teklif yapacağı öne sürüldü. Fenerbahçe, Rossi'yi ilk olarak ABD’nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla kiralamış sonrasında ise 3 yıllığına kadrosuna katmıştı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 3 gol atıp, 7 asiste imza attı. Rossi, Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası için oluşturduğu geniş kadroda yer almış ancak nihai kadroda kendine yer bulamamıştı.

F.BAHÇE'DE GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda adımlarını atan yönetim, kadrodaki yıldız oyuncular için harekete geçti. Takımda kimlerin kalacağı merak edilirken, sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların da durumu netleşiyor. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Alioski, Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında. Pazarlıklarda son durum şöyle:

ALIOSKİ: Jorge Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bekten memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor.

VALENCIA: Mukavelesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü ile 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor.

ALTAY BAYINDIR: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 4 yıllık kontrat teklif edildi; cevap bekleniyor.

CRESPO: Portekizli'nin 2024'e kadar imzası var. Ancak şimdiden transferin gözdesi ve daha uzun süreli bir kontrat için görüşmeler sürüyor.

İSMAİL YÜKSEK: İsmini Avrupa'da da duyuran genç futbolcuyu F.Bahçe bırakmayacak. 2025'e kadar mukavelesi bulunan İsmail'in, yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak.

JESUS ONAY VERDİ, YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Savunmanın solunda sayısal olarak eksik kalmak istemeyen Fenerbahçe 21 yaşındaki Danimarkalı sol bek Nikolas Dyhr için harekete geçti. Transfer gerçekleşirse Danimarkalı sol bek yaşı gereği yabancı kontenjanından sayılmayacak.

Takvim'de yer alan habere göre; savunmanın soluna takviye yapmak için bir süredir çalışma yapan Fenerbahçe'ye Danimarkalı sol bek Nikolas Langberg Dyhr önerildi. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen ve kulübüyle 2024 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Nikolas Dyhr 21 yaşında olduğu için yabancı kontenjanından da sayılmayacak.

Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan genç sol bekin menajeriyle görüşme yapıldığı kulübü ile temasa geçilmesinin beklendiği ifade ediliyor. 5 kez Danimarka U21 takımı forması giyen Nikolas Dyhr, Danimarka Milli Takımı'nın tüm alt kategorilerinde defalarca forma giymiş bir isim.

JESUS ONAY VERDİ...

Anlaşma sağlanması ve mali olarak da durumun uygun bulunması durumunda Danimarkalı sol bek ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Teknik direktör Jesus sezonun geri kalanında savunmanın solunda sayısal olarak sıkıntı yaşamamak için bu transfere onay verdiği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de savunmasının solunda Ferdi, Lincoln ve Alioski forma giyse de gerçek mevkisi sol bek olan tek isim Alioski olarak dikkat çekiyordu.