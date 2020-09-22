13 yeni transferle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, iki kaliteli santrfor takviyesiyle de takıma seviye atlatmak istiyor. Bu doğrultuda en doğru ismi seçmek adına adaylar arasında ince eleyip, sık dokuyan Kanarya'nın listesinde en üst sıraya Mbwana Samatta yerleşti. Aston Villa'ya, Tanzanyalı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü sunan Sarı- Lacivertliler'in, İngiliz ekibiyle görüşmelerinin olumlu devam ettiği öğrenildi. Porto'lu Ze Luis'ten ise kötü haber geldi. Yeşil Burun Adalı oyuncu için Portekiz ekibi fikir değiştirdi. Başta Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakan Mavi- Beyazlılar, Arap kulüplerinin devreye girmesi sonrasında direkt bonservis istedi. Sarı-Lacivertli yönetim birkaç gündür Porto'lu yetkililerle kıran kırana pazarlık yaparken henüz orta yolun bulunamadığı kaydedildi.

1 forma, 6 aday...

Hata yapmak istemeyen Ali Koç ve kurmayları, teknik direktör Erol Bulut'la da sürekli iletişim halinde. Samatta ve Ze Luis'in yanı sıra Valencia'dan Kevin Gameiro, Frankfurt'tan Bas Dost, Udinese'den Stefano Okaka ve Watford'lu Troy Deeney için de masada olan Koç ve ekibi, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisine kadar iki golcüyü Samandıra'ya getirmeyi hedefliyor. Yönetim'in son çaresi ise Papiss Cisse... Boşta olan Senegalli forvetin Kanarya'dan haber beklediği kaydedildi.

Aslan'ın da gündemindeydi

Geçen sezonun devre arasında Gent'ten 10.5 milyon Euro'ya transfer olan Tanzanyalı forvet o dönem Galatasaray'ın da gündemine girmişti. Ada futboluna pek ayak uyduramayan yıldız oyuncu ligde 14 maça çıkarken sadece 1 kez ağları sarsabildi.

Yusuf Dursun