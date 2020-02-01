Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını lider Sivasspor’un 6 puan gerisinde tamamladı. Devre biter bitmez gözler kadroya yapılacak takviyelere çevrildi. Hedef stoper, sol bek ve skorer bir kanat oyuncusuyla şampiyonluk yolunda daha da iddialı hale gelmekti.

Ancak TFF’nin açıkladı harcama limitleri, planları alt üst etti. Fenerbahçe Yönetimi, limit sorunun aşmak için TFF ile görüşme üstüne görüşme yaptı. Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu, saatler süren sunumlar gerçekleşti.

Tüm çabalar, limitin 16 milyon TL artmasıyla sonuçlandı ancak bunun da bir faydası olmadı. Sarı- Lacivertli taraftarlar için umutla ve heyecanla başlayan ara transfer dönemi, hesapkitap eziyetine dönüştü ve dün sessiz sedasız noktalandı.

Girişimler sonuçsuz kaldı

Bu süreçte tek imza Gineli stoper Simon Falette’ten geldi. Taraftarın yolunu dört gözle beklediği, her konuda anlaşma sağlanan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez ise harcama limitine takıldı, daha önce Fenerbahçe için geri çevirdiği PSV’ye imza attı.

Son günde sol bek için Alanyaspor’lu Nsakala’yı gündemine alan yönetimin bu girişiminden de sonuç çıkmadı. Fenerbahçe için ara transfer dönemi tek imzayla sonuçlandı.

Falette ilk kez kadroda

Fenerbahçe’nin tek transferi olan Simon Falette, 8 Ocak’ta İstanbul’a gelip takıma katıldı. Ancak harcama limitlerindeki sıkıntı nedeniyle Gineli’nin lisansı önceki akşama kadar çıkartılamadı. Kayserispor ile oynanan kupa maçları ile ligde Gaziantep ve Başakşehir mücadelelerini kaçıran Falette, Trabzon kafilesine dahil edildi. 27 yaşındaki savunmacı ilk kez maç kadrosunda yer alacak.