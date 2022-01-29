Fenerbahçe ’de transfer gündemi bir kez daha kendini gösterdi. Sarı-lacivertliler son 3.5 senede 63 farklı transfer yapmasına rağmen bir türlü eksiklerini bitiremedi. Bu transfer döneminde de savunma beklerindeki eksiklik ve forvet hattındaki ihtiyaç su yüzüne çıktı.

Fenerbahçe’de Haziran 2018-Ocak 2022 arası baş döndüren bir tablo ortaya çıktı. 2018-19, 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında 63 farklı transfer yapıldı, 83 farklı futbolcu sahaya çıktı ve buna paralel olarka 9 farklı antrenör takımın başında maçlarda yer aldı.

Ancak sarı-lacivertlilerde bir türlü kadro istikrarı kurulamadı. Hem sürekli bir hoca değişiminin olması hem mevkiilerde doğru hamlelerin yapılmaması hem de eksiklere yönelik ciddi adımların atılmaması süreci bu noktaya getirdi.

Özellikle her sezon orta sahada bir fazlalık yaşanırken, esas ihtiyacın olduğu forvet, kanat ve savunma beklerinde eksikler oldu. Stoperde de uzun süre aradığını bulamayan ama son olarak Kim Min Jae ve Szalai ikilisiyle rahat eden Fenerbahçe, kalede bile zaman zaman değişimler yaşadı.

İşte mevkii mevkii Fenerbahçe’nin baş döndüren 3.5 senesi:

Kaleci: Harun, Volkan Demirel, Altay, Berke, Oytun, Erten, Ertuğrul

Sağ bek: Şener, Isla, Murat Sağlam, Gökhan Gönül, Nazım

Sol bek: Hasan Ali, İsmail Köybaşı, Dirar, Caner, Novak

Stoper: Neustadter, Skrtel, Reyes, Yiğithan, Cenk, Gürkan, Sadık, Serdar Aziz, Rami, Zanka, Falette, Szalai, Tisserand, Lemos, Caulker, Kim Min Jae

Orta saha: Josef de Souza, Giuliano, Eljif Elmas, Mehmet Topal, Jailson, Oğuz Kaan, Tolgay, Emre Belözoğlu, Benzia, Kruse, Ömer Faruk, Arda Güler, Fatih Şanlıtürk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Alper, Gustavo, Zajc, Tolga Ciğerci, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Crespo, Meyer

Kanatlar: Ferdi, Deniz Türüç, Moses, Aatif, Ayew, Barış Alıcı, Valbuena, Muhammed, Garry Rodrigues, Perotti, Sinan Gümüş, Osayi Samuel, Burak Kapacak, Rossi

Forvet: Slimani, Frey, Soldado, Muriç, Mevlüt Erdinç, Ademi, Samatta, Thiam, Cisse, Valencia, Berisha, Serdar Dursun.

Sol bek tesadüfü

Fenerbahçe’de bu 3.5 senelik süreçte belli bölgeler hep eksik kaldı. Bu sezon ve 2019-20 sezonunda sol bek eksikliği derinden hissedildi. İki dönemde de sol bek alternatifsiz kaldı. Ersun Yanal, 2019-20 sezonunda sol bekte Nabil Dirar’ı oynatırken, bu sezon da önce Vitor Pereira sonra İsmail Kartal, Ferdi ve Osayi-Samuel gibi isimleri o bölgeye çekti.

İdeal forvet yok

3.5 senelik süreçte göze çarpan bir diğer konu forvetteki istikrarsızlık oldu. Slimani, Frey, Soldado, Muriç, Mevlüt Erdinç, Ademi, Samatta, Thiam, Cisse, Valencia, Berisha, Serdar Dursun gibi 12 farklı isim geldi, gitti ancak aranan kan bulunamadı. Bu isimlerin arasından sadece Muriç ve Valencia çift haneli gollere ulaştı.

9 farklı hoca

3.5 senelik süreçte takımın başında da sahaya 9 farklı hoca çıktı. Kimi geçici kimi kalıcı bu isimler farklı isimlerle çalıştı. Cocu ile başlayan süreç Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve son olarak İsmail Kartal’la devam etti. Zeki Murat Göle iki farklı süreçte geçici olarak takımı maçlara hazırladı ve çıkardı.



