Ümraniye karşısındaki kötü futbol ve alınan yenilgi, Fenerbahçe’de sezonun ilk devresinin ardından değişen pek bir şey olmadığını gösterdi.

Ersun Yanal her ne kadar basın toplantısında transferle ilgili sorulara mesafeli yaklaşsa da yönetim takviyeleri hızlandırmak için düğmeye bastı. Ali Koç, 5 bölgeye transfer planladıklarını söylemişti. Ümraniye maçının ardından forvet ve orta saha takviyeleri öncelik olarak belirlendi. Adrien Silva’da imza an meselesi.

Golcü konusunda ise Werder Bremen’in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızı Max Kruse ile Katar’da Al Duhail forması giyen Youssef El Arabi, Sarı- Lacivertliler’e önerilen isimler arasında.