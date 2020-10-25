Sarı-Lacivetli ekipte Trabzonspor maçı öncesi korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra karantina sürecinin tamamlanmasını bekleyen Nabil Dirar, bir süredir alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam ile henüz hazır olmayan Diego Perotti, bu maçta yer almayacak. Sırt ağrıları geçen ve takımla çalışan Ferdi’nin ise kadroya alınması bekleniyor. Üç eksiğin bulunduğu Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla son taktik çalışmasını gerçekleştirdi ve zorlu mücadele öncesi tesislerinde kampa girdi.