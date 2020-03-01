Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Antalya’da kalan Fenerbahçe’nin, hazırlıklarını burada gerçekleştirdiği belirtildi.

Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında ilk 11’de görevlendirilen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı. Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı ifade edildi.

Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.