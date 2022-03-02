Fenerbahçe’de Trabzonspor hazırlıkları başladı

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Kasımpaşa mücadelesinde 60 dakikanın üzerinde forma giyen isimler top çalışmasıyla idmanı sürdürürken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın yanı sıra İrfan Can Kahveci katılmadı.

İrfan'ın uzun süreli sakatlığının ardından Kasımpaşa mücadelesinde 80 dakika forma giymesi sebebiyle dinlendirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Oyuncularına Kasımpaşa maçındaki mücadeleleri nedeniyle teşekkür eden İsmail Kartal, "Taraftarlar şu an bir kampanya yapıyor. 'Saracoğlu Yanındayız' kampanyası nedeniyle herkes maça gelip takımın yanında olacak. Çıkıp Fenerbahçe gibi oynayacağız. Önemli bir karşılaşma. Bu maçı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.