Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe 'de savunma oyuncularına Avrupa kulüplerinin ilgisi artmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekipte Marcel Tisserand'a sürpriz bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Udinese, Fenerbahçe'de forma giyen Marcel Tisserand için harekete geçti. İtalyan kulübünün tecrübeli savunma oyuncusunun durumu için Sarı-Lacivertli ekip ile iletişime geçtiği ve bilgi istediği iddia edildi.

2020 yılında Wolfsburg'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Marcel Tisserand'ın Sarı-Lacivertli kulüp ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki tecrübeli stoper geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe forması ile 26 maçta görev yaptı.



