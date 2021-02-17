Fenerbahçe’nin son dönemde yükselen değeri Mame Thiam bir kez daha gönülleri fethetti. Sarı-lacivertli takımın yıldız golcüsü, saha içindeki başarısını saha dışına da taşımaya devam etti. Senegalli futbolcu kendi adına kurduğu, ‘Mame Thiam Foudation’ yani ‘Mame Thiam Vakfı’ aracılığıyla Diyarbakır’da Baltacı İlkokulu’nun yenilenmesi için yaptığı yardım ve destekle büyük bir alkış aldı. Okulda dış cephe, sınıfların boya badanası, tuvaletlerin tamiri, çevre düzenlemesi ve bahçe çalışmaları yapıldı.

Sosyal medya hesaplarından Diyarbakır Baltacı İlkokulu’ndaki yenileme çalışmalarını paylaşan Thiam kısa sürede Twitter’da gündemin bir numarasına çıktı. Uzun ismi Mame Baba Thiam olan 28 yaşındaki forvet için taraftarlar ‘Baba’ Thiam yakıştırması yaptı.

Fenerbahçe’nin yıldızının bu anlamlı hareketi sonrası Diyarbakır Baltacı İlkokulu yetkilileri, Milliyet Gazetesi aracılığıyla teşekkürlerini iletti. ‘Onur ve mutluluk duyduk’ diyen okul yetkilileri şu mesajı paylaştı:

‘Teşekkür ederiz’

“Thiam’ın yardımsever biri olduğunu ve bir vakfa sahip olduğunu biliyorduk. Bizim okulda daha önce görev yapan anasınıfı öğretmenimiz ve eşi, Thiam’ın vakfını biliyorlardı. Onların sayesinde kendisiyle irtibat kurduk. Thiam’a mesaj yoluyla durumumuzu ilettik. Kendisi bizi hiç kırmadı. Thiam hemen bizden acil olarak onarılması gereken yerlerin fotoğraflarını istedi ve biz fotoğrafları kendisine yolladık. Thiam sağolsun hemen geri dönüş yaparak, onayladı ve kısa bir süre içerisinde gerekli işlemleri yaptı. Bu yardım için hem Mame Thiam’a hem kurmuş olduğu vakfına hem de bu yardımın bize ulaşmasını sağlayan anasınıfı öğretmenimize ve eşine teşekkür ederiz. Mame Thiam’ın bu desteğinden onur ve mutluluk duyduk.”

Ülkesini unutmuyor

Mame Thiam özellikle ülkesi Senegal’de vakfıyla beraber büyük yardımlarda bulunuyor. Özellikle çocukların eğitimi için çalışmalar yapan ‘Mame Thiam Vakfı’ ayrıca gıda desteği ve giysi yardımları da yapıyor. Zaman zaman maddi desteklerle ihtiyaçlar da karşılanıyor. Çocuklar yıldız futbolcunun vakfında toplanarak eğitimler alıyor, aktivitelere katılıyor. Çocukların ailelerine de erzak yardımı sağlanıyor.

Hepsi Fenerbahçeli

Senegal’e sürekli yardımlarda bulunan Mame Thiam, vakfında bulunan çocuklara gıda ve maddi destek dışında Fenerbahçe formaları da gönderiyor.

Hatta futbola ilgisi olan çocuklar için futbol topları da gidiyor.

Fenerbahçe’nin tüm maçları Mame Thiam Vakfı’nda hep beraber izleniyor, golcü futbolcuya destek yollanıyor.

Maçlarından sonra vakfını görüntülü kamera ile arayan Thiam da büyük moral buluyor.

‘Onlar mutlu ben de mutluyum’

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Baltacı Köyü İlkokulu’nu yenileten Fenerbahçe’nin yıldızı Mame Thiam, çok mutlu olduğunu belirtti. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yapan Thiam, “Yardım etme fırsatım vardı onlara, ben de bu yardımda bulundum. Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum” diye konuştu.