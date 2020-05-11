Yaklaşık 2 aylık ev çalışmalarının ardından geçtiğimiz hafta pazartesi günü Samandıra’ya gelen futbolcular, perşembe günü tesislerdeki bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evlerine geri dönmüştü. Kulüp hem cuma günü hem de bugün yapılacak idmanları iptal ettiğini açıklamıştı. Bugün, futbolcular ve teknik ekip dahil Samandıra’da bu süreçte yer alan tüm isimlere ikinci kez korona testi yapılacak. Futbolcular tesislerdeki bu işlemin sonrasında evlerine dönecek ve testlerin sonuçlarını bekleyecek. Sağlık ekibinin kontrolü dahilinde yapılan testlerde herhangi bir pozitif sonuca rastlanmaz ise takımın, kaldığı yerden idmanlarına çarşamba ya da perşembe gününden itibaren başlayacağı öğrenildi.