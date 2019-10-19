Fenerbahçe lige iyi başlasa da son haftalarda bunu puan tablosuna yansıtamadı.

Ancak sarı-lacivertli teknik heyet ligin en etkili ve tempolu oynayan takımı olduklarını düşünüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bazı Süper Lig teknik adam ve antrenörleriyle yapılan bir sohbette de bu konu gündeme geldi. Fenerbahçe’nin ligin en tempolu oynayan takımı olduğu rakip teknik adamlar tarafından kabul edildi.Bu oyunu oynamak için gerekli fiziksel güce sahip olan sarı-lacivertliler temposuyla ya da oyunuyla rakiplerini mağlup etmeye çalışıyor. Ancak bununla ilgili olarak son haftalarda sıkıntı yaşanıyor.

Fenerbahçe teknik heyeti yaptığı tespitte temel sıkıntının bireysel hatalardan yenen goller olduğunu ifade ediyor. Futbolda her zaman bireysel hatalar olduğu vurgulansa da sarı-lacivertli takımın yediği 7 golün 6’sının bu şekilde gerçekleştiği tespiti var. Belli bir oran içinde kalırsa bu tip bireysel hatalar çok fazla sorun olmuyor ve normal karşılanıyor. Ancak 7. hafta geride kaldığında yüzde 90’nın üzerinde bir oran ortaya çıkıyor. Bu şekilde devam edilmesi durumunda takımın maç kazanmakta sıkıntı yaşayacağı vurgulandı.

Bu nedenle başta savunma oyuncularından artık daha dikkatli olunması istendi. Kritik noktalarda risk alınmaması gerektiği belirtildi. Aksi taktirde bu hatalardan sonra yenen gollerin telafisinin zor olduğu anlatıldı.

Kaynak: Skorer