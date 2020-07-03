Fenerbahçe ligde önce şampiyonluk yarışına havlu attı ardınan Devler Ligi hedefinin uzağında kaldı. Türkiye Kupası’nda da Trabzonspor’a elenince ligde bir iddia kalmadı. Sarı-Lacivertliler’de artık altyapıdan isimlere şans verilmesi bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. Ömer Faruk Beyaz ile stoperler Gürkan Başkan ve Cenk Alptekin, A takımla idmanlara çıkmalarına rağmen süre alamadı. Bu durum özellikle taraftarların tepkisine neden oldu. 12. Adam, kalan haftalarda gençlerin yeni sezona hazırlanmaları için oynatılmalarını istiyor. Ancak teknik heyet farklı düşünüyor.

Fenerbahçe, son hafta Yeni Malatya’yı yense de 10 kişi oynayan rakibi karşısında çok zorlandı. Bir önceki hafta ise Kasımpaşa’ya kaybetti. Teknik ekibe göre, takım sıkıntılı bir dönemden geçerken, henüz 16-17 yaşında olan gençlerin oynatılması, olumsuz sonuçlarda üzerlerinde büyük baskı oluşturacak.

Maçlar erken koparsa...

Bu nedenle kalan haftalarda da Ömer Faruk, Gürkan ve Cenk kadroya alınıp kulübede bekletilecek. Maçlar Fenerbahçe lehine erken koparsa, gençler sahaya sürülecek ve daha rahat bir ortamda tecrübe kazanmaları sağlanacak.