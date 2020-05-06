Liglere corona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler'de Nenad Bjelica'nın ardından bir başka Hırvat teknik direktör Ivan Leko'nun ismi gündeme geldi.

Belçika basınından Het Nieuwsblad'e göre Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya bir teklifte bulunmuş olmasına rağmen Ivan Leko'yu da alternatifleri arasında bulunduruyor.

2018'de Club Brugge 'ü Belçika şampiyonluğuna taşıyan Ivan Leko, geçtiğimiz yaz Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ain'in başına geçmişti. Devre arasında görevinden ayrılan Leko, şu anda boşta ve yeni bir teklif bekliyor.















