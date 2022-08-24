UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçta deplasmanda 2-0 galip gelen Fenerbahçe yarın rövanş maçında Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçta neler oldu?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya ekibi Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Viyana'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı. Mücadelenin henüz 8. dakikasında Joshua King ile öne geçerken devreye önde girdi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise sahneye Serdar Dursun çıktı ve takımının ikinci golüne imza attı. Ev sahibi takım, 84. dakikada Galvao'nun gördüğü kırmızı kartla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu zorlu maç öncesi düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.





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Portekizli deneyimli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan 2-0 gibi avantajlı bir skorla ayrıldık. Ama bu garanti değil. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Gruplara kalırsak eğer 4. torbadan katılacağız. Zamanla 1. torbada olmamız gerekiyor. Sıralamamızı yükseltmek için bu maçlar çok önemli."

"Benim futbola bakış açıma göre futbolda asla tek bir yol yok. Tüm kolektif sporlarda takımlar maç içerisinde sürekli sistem değiştiriyor. Futbolda da bunu anlayamayan hoca gelişemez. Çalıştığımız birden fazla sistem var ve iyiye gidiyoruz."

'Alışık olduğum bir kural değil'

"Yabancı kuralı benim alışık olduğum bir kural değil. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Portekiz'de olsaydım sahaya 11 Türk oyuncuyla çıkabilirdim. Bir karar vermemiz gerekiyor ve bunun için 2 haftamız var. Kimlerin listeye yazılmayacağına karar vereceğiz."

Joao Pedro'nun son durumu

"Joao Pedro, buraya geldikten 2 gün sonra kas sakatlığı yaşadı. Ağır bir sakatlıktı. 1 ay maç oynayamadı. Adana Demirspor maçında onu riske etmedik. Önümüzdeki lig maçında fiziksel olarak tamamen hazır olmasa da klinik anlamda hazır olacak."

Szalai ve Osayi-Samuel açıklaması

"Szalai ve Osayi-Samuel hakkında teklif olduğuna dair bir bilgim yok. Her oyuncumuz bizim için değerli. Ben isterim ki hiçbir oyuncu takımdan ayrılmasın. Ancak tabii ki transfer sezonu kapanmadan önce belli kararlar almamız gerekecek."

"30 küsur yıldır hocalık yapıyorum. Tecrübelerimi kullanarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Futbol gelişiyor, futbol bir bilim değil. Antrenörlük okulda öğrenilen bir şey değil. Hocalar yaratıcı olmalı ve kendini geliştirebilmeli."

"Sadece küçük takımlar haftada 1 maç yapar. Eğer büyük bir takımsanız Avrupa arenasında olmanız gerekir. Büyük takımların bu kulvarlara alışık olması gerekir. Her maç 5-6 oyuncu değişsek de kalitemiz düşmüyor. Bundan memnunum."

'Valencia'yı buraya gelmeden önce de tanıyordum'

"Genelde çalıştığımız forvet oyuncuları o ligin en skorer oyuncuları oldular. Valencia'yı buraya gelmeden önce de tanıyordum. Milli takımdan döndüğünde izin hakkı olmasına rağmen çalışmalara katıldı. Performansıyla bu yüzden ön plana çıkıyor"









Transfer açıklaması

"Biz, kadro planlamamızda 5 forvet oyuncusu istiyoruz ve şu an elimizde 4 tane oyuncu var. Yani 1 tane yeni bir forvet oyuncusunun gelmesi durumunda bizi olumsuz etkileyecek bir durum olmayacak."