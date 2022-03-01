Süper Lig 'in 27. hafta kapanış maçında Fenerbahçe , deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. UEFA Konferans Ligi'nden elenen Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada ligdeki fırsatı değerlendirdi. Sarı-Lacivertliler henüz 6'da Miha Zajc ile öne geçti,Jackson Muleka, Paşa'ya beraberliği getirdi. Son sözü ise 90+1'de Attila Szalai söyledi, Kanarya 2-1 galip gelmesini bildi. Maçın ardından ise Arda Güler polemiği yaşandı.

Fenerbahçe'de maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın genç futbolcu Arda Güler açıklaması gündem oldu. Tecrübeli teknik adam, "3 hafta önce Türkiye'de kimse Arda Güler'i tanımıyordu." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Arda Güler ile ilgili açıklamaları gündem oldu.









Vitor Pereira'dan Arda Güler'e övgü

19 Ağustos'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Helsinki maçında kendi sahasında Muhammed Gümüşkaya'nın müthiş golü ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Arda Güler de sahadaki yerini almıştı. Genç futbolcunun Fenerbahçeli taraftarlarla ilk tanışması bu mücadele sonrası gerçekleşmişti.

Maçın ardından da Portekizli teknik adam iki genç oyuncuyu yanına alarak basın toplantısında sorulara yanıt vermiş ve "Arda Güler karakterinde ve kalitesinde çok az futbolcu gördüm." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kartal'ın basın toplantısı sonrası bu iki açıklama sosyal medyada bir anda gündem oldu.







