Fenerbahçe 'de henüz beklentileri karşılayamayan İsmail Kartal, futbolcularının dikkatini Hatayspor maçına çekti. Kartal "Artık kazanma zamanı" dedi. Kadıköy'de kaybedilen Slavia Prag maçında futbolcularının sadece mental yönden değil, moral açısından da büyük kayıp yaşadığını sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Hepsi ile hafta içindeki idmanlarda bire bir konuşmaya çalıştım. Futbolun içinde bu tür düşüşlerin yaşanabileceğini anlattım. Onlardan bir an önce ayağa kalmalarını ve gerçek kalitelerini sahaya yansıtmalarını istedim. Onlara 'Geçmişi unutun, sahaya çıktığınızda oynadığınız oyundan zevk almaya bakın' dedim. Umarım her şey istediğimiz gibi gider, bundan sonra alacağımız seri galibiyetler, üzdüğümüz taraftarımızın yüzünü güldürür" ifadelerini kullandı.